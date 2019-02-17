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زاخاروفا: الكشف عن حالة سكريبال الصحية دليل على صلة الإعلام البريطاني بالاستخبارات

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زاخاروفا: الكشف عن حالة سكريبال الصحية دليل على صلة الإعلام البريطاني بالاستخبارات
Sputnik VLADIMIR PESNYA
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن ما تم نشره حول الحالة الصحية للعميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال دليل على روابط بين وسائل الإعلام البريطانية والاستخبارات.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، تعليقا على مقال "صنداي تايمز" عن سكريبال: "هذا يعتبر مثالا آخر على تسريب موجه (للمعلومات) ودليلا جديدا على روابط مباشرة بين الاستخبارات البريطانية ووسائل الإعلام".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد نشرت اليوم الأحد مقالا، نقلته عن مصادر مطلعة في الاستخبارات، عن تردي الحالة الصحية للضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، الذي أصيب بمادة سامة في مدينة ساليزبوري البريطانية العام الماضي.

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مستشفى مدينة ساليزبوري البريطانية (صورة من الأرشيف)
صحيفة: تردي الحالة الصحية لسيرغي سكريبال

واتهمت بريطانيا الاستخبارات الروسية بمحاولة اغتيال سكريبال وابنته واستخدام أسلحة كيميائية على أراضيها. وحملت السلطات البريطانية موسكو المسؤولية عن وفاة مواطنة بريطانية أصيبت بالمادة ذاتها في المنطقة القريبة.

ورفضت موسكو جميع الاتهامات الموجهة إليها، ودعت بريطانيا لإجراء تحقيق مشترك في القضية، لكن لندن لم تستجب لهذه الدعوة.

المصدر: تاس

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