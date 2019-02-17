روسيا بصدد إطلاق صناعة كلاشنكوف في السعودية

ذكر مدير مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" أن العقد المبرم بين موسكو والرياض لإنتاج بنادق كلاشنكوف الآلية وذخائرها في السعودية، قد صار في مراحله النهائية ويشارف على بدء تنفيذه.

وأشار ألكسندر ميخييف مدير "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض IDEX-2019 في أبوظبي اليوم إلى أن روسيا مستمرة في الوقت الراهن بتوريد هذه البنادق للسعودية.

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وأشار ميخييف في هذه المناسبة إلى أن عقد توريد روسيا "إس-400" للسعودية لا يزال قيد الدراسة لافتا إلى استمرار المحادثات حول الصفقة.

المصدر: إنترفاكس