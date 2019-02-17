 
مباشر

روسيا بصدد إطلاق صناعة كلاشنكوف في السعودية

أخبار روسيا

روسيا بصدد إطلاق صناعة كلاشنكوف في السعودية
Sputnik
فتاة تعرض بندقية آلية من طراز АК-103- ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgyp

ذكر مدير مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" أن العقد المبرم بين موسكو والرياض لإنتاج بنادق كلاشنكوف الآلية وذخائرها في السعودية، قد صار في مراحله النهائية ويشارف على بدء تنفيذه.

وأشار ألكسندر ميخييف مدير "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض IDEX-2019 في أبوظبي اليوم إلى أن روسيا مستمرة في الوقت الراهن بتوريد هذه البنادق للسعودية.

إقرأ المزيد
منظومتا "بوك" و"أنتيه 2500" الصاروخيتان للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
لأول مرة.. عرض منظومة "فيكينغ" الروسية في أبوظبي

وأشار ميخييف في هذه المناسبة إلى أن عقد توريد روسيا "إس-400" للسعودية لا يزال قيد الدراسة لافتا إلى استمرار المحادثات حول الصفقة.

المصدر: إنترفاكس

 

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

راقصة تخاطر وتؤدي عرضا على ارتفاع شاهق