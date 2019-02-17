أبوظبي تطلب من موسكو تطوير صواريخ "بانتسير" الإماراتية
Sputnik
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أعلن ألكسندر ميخييف مدير مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" على هامش معرض IDEX-2019 في أبوظبي، أن الإمارات طلبت من موسكو تطوير صواريخ "بانتسير-إس1" الروسية المستخدمة في الإمارات.
وقال: "يتم استخدام صواريخ "بانتسير" الروسية بنجاح في الإمارات، واليوم تلقينا طلبا لتحديث هذه البطاريات وتطويرها".
وأشار ميخييف، إلى أن "استخدام هذه الصواريخ في سوريا أظهر فعاليتها وأداء مختلف الأسلحة الروسية المتميز بما فيها صواريخ "كورنيت".
المصدر: إنترفاكس
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