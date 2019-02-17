أبوظبي تطلب من موسكو تطوير صواريخ "بانتسير" الإماراتية

أعلن ألكسندر ميخييف مدير مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" على هامش معرض IDEX-2019 في أبوظبي، أن الإمارات طلبت من موسكو تطوير صواريخ "بانتسير-إس1" الروسية المستخدمة في الإمارات.

وقال: "يتم استخدام صواريخ "بانتسير" الروسية بنجاح في الإمارات، واليوم تلقينا طلبا لتحديث هذه البطاريات وتطويرها".

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وأشار ميخييف، إلى أن "استخدام هذه الصواريخ في سوريا أظهر فعاليتها وأداء مختلف الأسلحة الروسية المتميز بما فيها صواريخ "كورنيت".

المصدر: إنترفاكس