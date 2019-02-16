اكتمال تحديث المنظومة الوطنية الروسية للإنذار عن الهجوم الصاروخي

أعلن سلاح الجو الروسي أنه بصدد إتمام تحديث القطاع الأرضي لمنظومة الإنذار بالهجوم الصاروخي المحتمل.

وقال النائب الأول لقائد القوات الجوية الفضائية الروسية، اللواء إيغور موروزوف، السبت في حديث لإذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو): "خلال السنوات الأخيرة كانت قيادة الدولة ووزارة الدفاع توليان أكبر قدر من الاهتمام لهذه المنظومة لكونها تحظى بأهمية استراتيجية. ونجحنا في تحديثها إذ أننا بصدد إنجاز المهمة".

وشدد موروزوف على أن عمل منظومة الإنذار بالهجوم الصاروخي له أهمية خاصة في الفترة الحالية، نظرا للمخاطر الأمنية المتوقعة من انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة الثنائية مع روسيا لحظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

وأوضح موروزوف أن المنظومة باتت تغطي كامل أراضي روسيا بعد أن تمكن خبراء عسكريون من معالجة جميع الفجوات التي تشكلت في نسيج التغطية الرادارية إثر تفكك الاتحاد السوفيتي وأعاقت عمل المنظومة.

وستستكمل أعمال تحديث المنظومة بعد استبدال بضعة رادارات قديمة بأخرى جديدة خلال سنتين أو ثلاث سنوات مقبلة.

وأضاف موروزوف أن العمل على تحسين مستوى أداء الخوارزميات الرياضية لمعالجة البيانات الواردة من الرادارات التابعة للمنظومة يستمر دون انقطاع.

المصدر: نوفوستي