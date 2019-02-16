انهيار سقف جامعة في سان بطرسبورغ

أدى انهيار جزء من سقف مبنى جامعة "آي تي إم أو" البحثية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيك والبصريات بمدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى حصار مجموعة من الطلاب والمعلمين داخله.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الانهيار وقع في مبنى مكون من 5 طوابق قيد الترميم، حيث انهار السقف والأعمدة بدءا من الطابق الأخير وحتى الثاني على مساحة تبلغ 150 مترا مربع.

⚡️Момент обрушения перекрытий в ИТМО в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/BlbNqs0c5Z — НТВ (@ntvru) 16 февраля 2019 г.

وأجلت فرق الإنقاذ أكثر من 80 شخصا من المبنى المنكوب، فيما أكدت الطوارئ الروسية أن أحدا لم يصب بأذى جراء الواقعة.

وعزت الطوارئ الروسية سبب الانهيار إلى مخالفة المعايير الفنية ومتطلبات السلامة أثناء أعمال الإصلاح.

ووصل القائم بأعمال محافظ سان بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف إلى المكان، لمتابعة عمليات الإنقاذ.

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