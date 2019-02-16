بالفيديو.. اختبار ليموزين بوتين في ظروف الثلج والصقيع

نشرت قناة "زفيزدا" فيديو يصوّر ليموزيرن "آوروس" الرئاسي الروسي، وهي تخضع لاختبارات السير على الثلج ومدى إمساكها بالطريق في صقيع روسيا ودرجات الحرارة المتدنية السائدة شتاء.

وذكرت القناة، أن "آوروس" ليست الوحيدة الخاضعة للاختبار، وإنما قريق من 11 سائقا محترفا من ضباط جهاز حرس الكرملين، الذين يتدربون على حماية الشخصية الموكل لهم قيادة سيارتها، والتصرف في الحالات الطارئة والمغادرة بالسيارة بعيدا عن أي هجوم.

يشار إلى أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث أهاب بالمؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

الملفت في "آوروس" التي استقلها بوتين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا في مايو الماضي، أنها تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6,6 ليتر.

المصدر: RT