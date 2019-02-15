لافروف وماس يبحثان في ميونخ وضع سوريا وأوكرانيا و"السيل الشمالي-2"

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الألماني، هايكو ماس، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بينهما والأجندة الدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها عقب المحادثات، أن لافروف أجرى لقاء مع ماس على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الـ55.

وقالت الوزارة: "تم بحث قضايا حيوية للأجندة الثنائية، والتطرق إلى جوانب مختلفة من مشروع إقامة خط السيل الشمالي-2 لأنابيب الغاز"... "ركز الجانبان، خلال تبادل الآراء بخصوص المواضيع الدولية الملحة، على مناقشة التسوية السياسية للأزمة في سوريا في سياق قمة سوتشي التي جرت يوم 14 فبراير في إطار عمل منصة أستانا، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية".

المصدر: RT