بوتين يكرّم ضابطا اغتنم صاروخا أمريكيا سرّيا

منح الرئيس فلاديمير بوتين وسام "بطل روسيا" لفلاديمير كوفتون، أحد المشاركين في الحرب الأفغانية تكريما له على اغتنامه صاروخ "ستينغر" أمريكي مضاد للطائرات كان سريا آنذاك.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي نشر على موقع الكرملين: "يمنح فلاديمير كوفتون لقب بطل روسيا الاتحادية، لقاء بطولته وشجاعته وتفانيه في تنفيذ المهام الخاصة الموكلة إليه في ظروف شكلت خطورة على حياته".

Photo: "The Afghan wind" Scorpio " page in Odnoklassniki

خلال الحرب الأفغانية، زودت واشنطن المسلحين الأفغان بصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات مما زاد الخطر على الطائرات والمروحيات السوفيتية في أفغانستان.

وتم تكليف تشكيل من القوات الخاصة التابعة لإدارة الاستخبارات العامة السوفيتية، بالاستيلاء على نموذج من هذه الصواريخ.

فلاديمير كوفتون نجح في تنفيذ هذه المهمة واغتنم صاروخ "ستينغر" أتاح للخبراء السوفيت دراسته وتحديد نقاط ضعفه، ووضع التدابير والإجراءات الفعالة للحد من خطورته على الطائرات السوفيتية.

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يذكر أن حاملي أوسمة الدولة في روسيا، يتمتعون بمعاشات شهرية مجزية مدى الحياة، ويحظون بمختلف الامتيازات المادية والمعنوية، ويحصلون على الشقق السكنية والسيارات والإعفاءات الضريبية والحسوم والخدمات المجانية، أو مخفضة القيمة وأفراد أسرهم في جميع مفاصل الحياة في روسيا، فيما يعد وسام "بطل روسيا الاتحادية" أرفع وسام تمنحه الدولة.

وسام "بطل روسيا الاتحادية"، عبارة عن نجمة ذهبية تحاكي نجمة الجيش الأحمر وبعده الروسي، وتمنح بمرسوم خاص من الرئيس الروسي الذي يقلّدها شخصيا لمستحقيها في مراسم خاصة تقام على شرفهم في الكرملين.

المصدر: نوفوستي