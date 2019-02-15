غورباتشوف: الاتصالات مع واشنطن وطهران ساعدت في سحب قواتنا من أفغانستان

ذكر الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، أن الاتصالات مع أطراف مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران وباكستان، ساعدت في سحب القوات السوفيتية من أفغانستان بشكل منظم.

وقال غورباتشوف، في حديث لوكالة "نوفوستي" بمناسبة مرور ثلاثين عاما على انسحاب الجيش السوفيتي من أفغانستان: تم تنظيم عملية انسحاب القوات بفضل الجهود المشتركة والمفاوضات التي أجريناها مع جميع الأطراف وبينها الولايات المتحدة وإيران وباكستان وبعض الدول الأخرى".

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وأشار إلى أن "هذا الانسحاب، وضع نقطة النهاية في هذا الفصل الحزين من تاريخ البلاد".

واليوم وبهذه المناسبة رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بالحرب الأفغانية.

فخلال الحرب الأفغانية خسر الجيش السوفيتي 14453 عسكريا، بمن فيهم 572 عنصرا في الهيئات الأمنية و190 مستشارا عسكريا.

المصدر: نوفوستي