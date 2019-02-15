موسكو ترفع السرية عن وثائق تروي وقائع من الحرب الأفغانية

رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن وثائق تعود للحرب الأفغانية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان.

وبين الوثائق التي نشرتها وزارة الدفاع، العديد من خطط العمليات القتالية التي نفذتها الألوية العسكرية السوفيتية في أفغانستان.

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وتكشف الوثائق، أهداف ومهمات القوات السوفيتية في أفغانستان وتتحدث عن العمليات الخاصة ومهمات الاستطلاع، وعن أبطال تلك العمليات والمآثر التي سجلها لهم تاريخ روسيا العسكري.

ففي عام 1979 قررت القيادة السوفيتية دعم النظام الشيوعي في أفغانستان واجتاحت الوحدات العسكرية السوفيتية الأراضي الأفغانية، لكنها خاضت حرب شوارع ربما كانت الأطول في التاريخ استمرت تسع سنوات من الهجمات الانتحارية والكمائن، دون أن ترى آلة الحرب السوفيتية مرافق أو جيوشا أو أهدافا تضربها للعدو وتركعه.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1989، أنجز الاتحاد السوفيتي سحب قواته العسكرية من أفغانستان، منهيا حربا خاضها لعشر سنوات، أجمع قادة البلاد العسكريين والسياسيين على انعدام الغاية منها أصلا.

الحرب لم تحقق الهدف الرئيسي لها في القضاء على المخدرات في أفغانستان، التي تضاعفت زراعتها وانتعشت تجارتها بعد دخول القوات الأمريكية وحليفاتها أفغانستان لنفس الغاية، فيما يؤكد الخبراء أن نتيجة هذه الحرب للناتو، لن تختلف عنها للاتحاد السوفيتي.

وشارك في هذه الحرب 620 ألف ضابط وجندي سوفيتي، قتل منهم زهاء 15 ألفا، فيما أصيب 50 ألفا آخرون.

المصدر: RT