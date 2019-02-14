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باتروشيف: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ له عواقب وخيمة

أخبار روسيا

باتروشيف: انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ له عواقب وخيمة
RT
معاهدة الصواريخ بين روسيا والولايات المتحدة
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حذر أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، من أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الدولي.

وقال باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": إن "قرار الإدارة الأمريكية بتعليق العمل بمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يمكن أن يتسبب بعواقب وخيمة على الأمن الدولي، وبدء سباق تسلح جديد".

وأضاف: "الأمر يحدث في وقت تتعمق فيه التناقضات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إعاقة الوحدة بين مختلف فروع السلطة".

وشدد باتروشيف على أن موسكو "في المقابل، تحترم مبادئ القانون الدولي باستمرار، وكذلك تشدد دائما على احترام سيادة واستقلال الدول".

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المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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