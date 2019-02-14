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باتروشيف: الغرب أغمض عينيه عن نمو النازية في أوكرانيا

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باتروشيف: الغرب أغمض عينيه عن نمو النازية في أوكرانيا
Sputnik SERGEI GUNEEV
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن الدول الغربية تتعمد الإغماض عن نمو النازية الجديدة في أوكرانيا من أجل إبقاء الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو في السلطة.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "الغرب أغضى عن نمو النازية الجديدة، التي أصبحت عمليا أيديولوجية حكومية في أوكرانيا، من أجل الحفاظ على السلطة الحالية المناهضة لروسيا".

وأضاف: "الغربيون تغاضوا عن ظهور النازية بعد الحرب العالمية الأولى.. واعتبر العديد من الصناعيين، وبشكل رئيسي من الولايات المتحدة، أن النازيين شركاء لهم في أعمالهم.. لسوء الحظ، لا يريد الغرب استخلاص العبر من التاريخ".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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