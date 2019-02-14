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العثور على جثة دبلوماسي بمبنى الخارجية الروسية

أخبار روسيا

العثور على جثة دبلوماسي بمبنى الخارجية الروسية
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
مبنى الخارجية الروسية
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أكدت وزارة الخارجية الروسية وفاة الدبلوماسي أوليغ كريفوف بعد العثور على جثته داخل مبنى الوزارة في موسكو اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الخارجية أنها ستنشر تقريرا عن وفاة الدبلوماسي في وقت لاحق.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل عن أسباب أو ملابسات وفاة الدبلوماسي.

وحسب التقارير الإعلامية الروسية، تم العثور على جثة الدبلوماسي البالغ 68 عاما من العمر بحمام في الطابق الـ 19 من مبنى الخارجية في ساحة سمولينسكايا بوسط موسكو.

ونقلت صحيفة "كومسمولسكايا برافدا" الروسية عن مصدر في الخارجية قوله إن "هناك أكثر من 4.5 ألف موظف في الخارجية الروسية، والدبلوماسيون يموتون مثل الناس الآخرين. ونرجو عدم الدخول في مزايدات بشأن هذا الحدث المحزن وطرح فرضيات مشبوهة بخصوصه".

المصدر: نوفوستي، "كومسمولسكايا برافدا"

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