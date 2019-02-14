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بوتين يعلن الحرب على زعماء العصابات في روسيا

أخبار روسيا

بوتين يعلن الحرب على زعماء العصابات في روسيا
Sputnik
سجن بوتيركا الشهير بموسكو - ارشيف
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رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع تعديل على قانون العقوبات الروسي لاجتثاث ظاهرة زعماء العصابات الذين ينصبهم المجرمون في السجون وخارجها.

وذكرت وكالة "تاس"، أن سبب ظهور هذه المادة هو أن القوانين السارية حاليا تسمح لكبار المجرمين بتجنب العقوبة والتملص من المسؤولية، بفضل الصفة التي يتمتعون بها في عالم الإجرام، وحمل مأموريهم في عالم الجريمة وزر جناياتهم وعقوبات سجنهم.

ويهدف التعديل لإصلاح هذا الخلل في التشريعات الروسية، إلى فرض عقوبة السجن من 8 إلى 15 سنة على من يثبت تزعمه لمجموعة إجرامية منظمة، وتغريمه بخمسة ملايين روبل.

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كما يقترح مشروع التعديل الذي قدمه الرئيس بوتين اعتبار المشاركة في الجماعات الإجرامية المنظمة، جريمة جنائية تقتضي عقوبة السجن لمدد طويلة جدا.

المصدر: لينتا رو

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