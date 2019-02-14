موسكو تنتقد منع وكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" الروسيتين من تغطية قمة "مجموعة ليما"

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفض اعتماد مراسلي وكالتي "نوفوستي" و"سبوتنيك" الروسيتين، لتغطية قمة "مجموعة ليما" حول فنزويلا.

وقالت زاخاروفا، إن موسكو تعتبر هذا التصرف ضربا من ممارسة التمييز ضد وسائل الإعلام الروسية.

وأضافت: "الممارسات التي يتبعها الجانب الكندي ضد الصحفيين الروس، ضرب من التمييز المباشر وانتهاك صارخ لحقوق وحرية وسائل الإعلام ومبدأ الحصول المتكافئ على المعلومة ونقلها للرأي العام".

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وتابعت: "العمل مستمر في الغرب على استبدال القيم الديمقراطية بمصالح سياسية مؤقتة".

ودعت زاخاروفا الهيئات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان إلى الاهتمام بهذه الظاهرة.

وفي وقت سابق، اعتبرت رئيسة تحرير قناة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية للأنباء مرغريتا سيمونيان قرار كندا، خيبة أمل إضافية في حقيقة القيم الغربية.

المصدر: RT