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ريابكوف: مشاورات روسية – أمريكية حول معاهدة "ستارت 3" في أبريل

أخبار روسيا

ريابكوف: مشاورات روسية – أمريكية حول معاهدة
Sputnik VLADIMIR ASTAPKOVICH
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن جولة جديدة للمشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) ستجري في أبريل المقبل.

وقال ريابكوف للصحفيين في باريس، اليوم الثلاثاء، إن "الجولة المقبلة من مشاورات اللجنة الثنائية حول معاهدة "ستارت 3" ستجري في أبريل"، مضيفا أنه بشكل عام ستكون هناك جولتان، إحداهما في الربيع والثانية في الخريف.

وأوضح ريابكوف أنه بحث في باريس اليوم مسائل الرقابة على الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل مع المدير السياسي للخارجية الفرنسية نيكولا دي ريفيير والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي فيليب إيتيين.

وأكد ريابكوف أن روسيا وفرنسا قلقتان بشأن مصير منظمة الرقابة على التسلح بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ووجود تساؤلات كثيرة بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3".

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وأضاف نائب الوزير أنه على الأمريكيين أن يدركوا ضرورة إيجاد حلول من خلال المفاوضات، وليس من خلال السعي إلى تحقيق التفوق المطلق، الذي لن تسمح روسيا للولايات المتحدة بتحقيقه.

يذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3)ـ التي تم توقيعها في عام 2010، دخلت حيز التنفيذ في عام 2011، ومن المقرر أن ينتهي سريانها في عام 2021. وتناقش موسكو وواشنطن في الوقت الحالي مصير هذه المعاهدة.

المصدر: نوفوستي

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