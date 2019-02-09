روسيا ترد بشدّة على دعوة أدميرال أمريكي لمهاجمتها مسبقا

ردّت موسكو بحدّة على دعوة قائد العمليات في البحرية الأمريكية، الأدميرال جون ريتشاردسون، بلاده للتحول إلى"الهجوم"ضد روسيا والصين، وقالت إنه يجب أخذ دعوة هذا الأدميرال بعين الاعتبار

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وقال قنسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إن بيان الأدميرال الأمريكي، الذي دعا إلى شن هجوم استباقي ضد روسيا، يجب أن يؤخذ على محمل الجد، لأن أحدا لم يسارع لدحضه أو نفيه.

وحثّ الأدميرال ريتشاردسون، خلال خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي، الولايات المتحدة على شن هجوم ضد روسيا والصين، واتهم موسكو بعرقلة الملاحة في بحر آزوف وزيادة وجودها البحري في شرق البحر الأبيض المتوسط، حسبما نقل عنه موقع Business Insider.

وكتب كوساتشوف على حسابه في موقع فيسبوك اليوم السبت:"إن تبجح قائد العمليات في البحرية الأمريكية، الأدميرال جون ريتشاردسون، ودعوته إلى (شنّ هجوم) وإظهار(المزيد من العدوانية) ضد موسكو وبكين، وبشكل عام توجيه (الضربة الاستباقية الأولى)، لن أعتبرها مجرد هراء آخر للجيش الأمريكي. لأن هذا الأدميرال ممثل رفيع المستوى لأقوى جيش في العالم، أولاً. وثانياً، لأن أحدا لم يتنصل بعد من كلماته".

ووفقاً للسيناتور الروسي، فإن إفلات السياسة الخارجية الأمريكية العدوانية من العقاب، تشجع العسكريين الأمريكيين الكبار على الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وشدد كوساتشوف على "أن هؤلاء يبدون واثقين تماما من أن امتلاك القوة، يجيز لهم حق استخدامها".

وأشار السيناتور الروسي إلى أن العالم يناقش الآن بجدية، على سبيل المثال، ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية ضد السلطة الشرعية في فنزويلا أم لا، بدلاً من عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للاتفاق معًا على ضرب المعتدي المحتمل وكف يده".

وفقا لريتشاردسون، يجب على الولايات المتحدة أن تفكر ليس فقط في الرد على اعتداء عسكري، ولكن أيضا القيام مسبقا بممارسة "الضغط في عدد من المناطق ".

وختم الأدميرال ريتشاردسون:"أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً لو استطعنا أن نجبر الروس، منافسينا، على الرد على خطواتنا الأولى. من وقت لآخر، واللعب على الجانب الأبيض من(رقعة الشطرنج)".

المصدر: نوفوستي