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نتائج فحوصات ترامب تفاجئ الإعلام الأمريكي

نتائج فحوصات ترامب تفاجئ الإعلام الأمريكي

نتائج ملفتة للفحص الطبي والعقلي لترامب.. جيناته تمكنه من العيش 200 عاماً!
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