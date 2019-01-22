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بانوراما

المفوّض العام لوكالة الأونروا بيير كرينبول لـ"بانوراما": اللاجئون الفلسطينيون ليسوا مجرد أرقام

أخبار العالم العربي

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هل تجاوزت وكالة الأونروا الأممية أزمة التمويل الحادة التي صدمتها العام الماضي إثر قرار واشنطن قطع التمويل عن الوكالة؟

وهل استعطت الأونروا الحفاظ على خدماتها المتعددة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وما هو موقف موسكو من هذه القضية؟

ضيف الحلقة: بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

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