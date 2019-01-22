هل ينجح غريفيث في إنقاذ اتفاق الحديدة؟

يزور المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث العاصمةَ اليمنية صنعاء في محاولة لإنعاش جهود تطبيق إتفاق السويد..

ولا يزال إتفاق السويد يواجه صعوبات في ظل الخلافات والانتقادات العلنية التي يوجهها الحوثيون لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة باتريك كامريت واتهامه بالانحياز لصالح قوات هادي ومحاولة حرف سياق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم .. كما أن غريفيث سمع اليوم شرطا جديدا في صنعاء إذ يطالب انصار الله بعدم إشراك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في العملية السياسية المنتظرة في اليمن.. كما ان عملية تبادل الاسرى التي أتفق عليه في اليمن تواجه بعض العراقيل ومازالت لم تصل الى نقطة التنفيذ.