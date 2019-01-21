طالبان وواشنطن.. تفاوض على وقع التصعيد

أكثر من مئةِ رجل أمن سقطوا قتلى في هجوم لحركة طالبان على قاعدة عسكرية في مدينة ميدان وردك خمسين كيلومترا جنوبي العاصمة كابل وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية..

هجوم بهذا الحجم والشتاء الذي تخمل فيه عادة المعارك وتمزق فيه الهدن لم ينته بعد.

قبل أن ينقشع غبار الهجوم كان ممثلو طالبان مجتمعين مع نظرائهم الأميركان في العاصمة القطرية الدوحة، ما اعتقد البعض أنه يعني سعيا من طالبان إلى إلقاء ثقلها في الميدان حتى تفرض ما تريده في المفاوضات مع واشنطن.. واشنطن التي دفعت مليارات الدولارات وحركت جيشها مرتين إلى أفغانستان كي تقضي على طالبان، فإذا بها تفاوضها اليوم..