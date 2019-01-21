هل إيران مستعدة لخوض معركة مع إسرائيل؟

هجوم جوي كثيف وغارات غير مسبوقة شنها الجيش الإسرائيلي على مواقع قال إنها تابعة لإيران وأخرى تابعة للجيش السوري، أسفرت حسب حصيلة سورية عن أضرار جزئية بمطار دمشق الدولي.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابةَ 6 آخرين خلال هذه الغارات، مشيرة إلى أنّ الدفاعات الجويةَ السورية تصدت لقنابل موجهة، وثلاثينَ صاروخاً مجنحاً أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية خلال ثلاث غارات من المحاور الغربي _ والجنوبي الغربي _ والجنوبي.

وفي ردود الفعل أكد قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده استعداد طهران لمواجهة إسرائيل وإزالتها من الوجود، مضيفا أن إسرائيل لا تجرؤ على شن عدوان ضد بلاده.

بينما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من يُهدِّدُ بتدمير إسرائيل بتحمل العواقب كاملة، مؤكداً أن الغارة على سوريا استهدفت القوات الإيرانية ومن يساعدها هناك.