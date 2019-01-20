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احتجاجات السودان... هل تصمد الحكومة؟

أخبار العالم العربي

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تجددت الاحتجاجات في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية إذ خرج العشرات في مسيرة سلمية بشارع الأربعين تلبية لدعوة من المعارضة للتظاهر نحو البرلمان من أجل تسليم رسالة تدعو لتنحي الرئيس البشير وتشكيل حكومة انتقالية ، لكن قوات الامن فرقتها بالغاز المسيل للدموع... وفي خطاب بولاية النيل الابيض تبرأ الرئيس السوداني من عمليات القتل التي طالت المحتجين متهمًا عناصر مسلحة من حركة تحرير السودان في دارفور ومندسين بأستهدافِ المتظاهرين لزرع الفوضى... مضيفاً أنه سيَحترمُ خِيارَ الشعب السوادني في انتخاباتِ العام المقبل..
نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسأل اكثر ونتساءل عن اسباب استمرار الاحتجاجات في السودان.. وهل هي أزمة حكم تقادم عهده تطلب التغيير.. أم مؤامرة خارجية لتدمير السودان؟

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