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هل يترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة؟

أخبار العالم العربي

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فتحت الجزائر بابَ الترشحِ رسميا للراغبين في خوضِ غمارِ الانتخابات الرئاسية ، بعد يوم من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، الثامن عشر من أبريل نيسان القادم موعدا للانتخابات ...
ودعت وزارة الداخلية الراغبين بالترشح إلى سحب استمارات الترشح من مقرها في العاصمة ... تطورات أنهت حالةً من الجدلِ في الساحة السياسية والاعلامية الجزائرية حول احتمالاتِ تأجيل الموعد الانتخابي ، ولكن الغموض مازال يلف ترشيح الرئيس الحالي لولاية خامسة بعد عشرين عاما في الحكم ، خاصة وأن حالته الصحية باتت متردية .
نتناول هذا الموضوع في حوار اليوم من اسال أكثر ونتساءل عن احتمالات ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة ، وما هي الاحتمالات الاخرى للانتخابات في الجزائر .

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