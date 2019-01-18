هل تنجح عقوبات ترامب بتغيير نهج طهران؟

أقر مسؤول إيراني رفيع بأن بلاده تعاني صعوبات في مجال تصدير النفط وتحصيل العائدات المالية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، إن مشروع موازنة العام الفارسي المقبل، وضع على أساس تصدير نحو مليونين وأربعمئة ألف برميل من النفط يوميا، مبديا خشيته من عدم بلوغ هذا السقف..

كما كشف المسؤول الإيراني عن وجود صعوبات في التوصل لأي اتفاقات بسبب تهديد ترامب لشركاءِ إيرانَ الدوليين بسبب ما أسماهُ ظاهرةَ ترامب المشؤومة..

نتناول هذا الموضع في حوارنا اليوم ونتساءل عن توجهات السياسة الإيرانية في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة ؟ ومستقبل التعاون مع الاتحاد الاوروبي؟ والالتزام بالاتفاق النووي؟