اضطرابات جديدة في مهد الربيع العربي؟

إضراب عام يشل المطارات والمستشفيات والمدارس والوزارات والشركات العامة الناشطة في خدمات النقل البري والبحري في تونس بعد فشل المفاوضات بين الاتحاد التونسي للشغل والحكومة..

إضراب سيكلف البلاد كثيرا بحسب رئيس الوزراء التونسي الذي أقر بصعوبة تعامل حكومته مع أزمة الأجور. الى أين تتجه تونس الآن... فبين الضغوطات من الالتزامات التي يفرضها صندوق النقد الدولي وخضوع الحكومة كما يقول الأمين العام المساعد باتحاد الشغل لإملاءات صندوق النقد واختارت ماذا سيكون الحل؟