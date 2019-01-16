الدين والدماغ. رئيس مختبر تطور الجهاز العصبي يقدم تفسيرا علميا لظاهرة التدين

كيف تطور دماغ الإنسان العاقل خلال آلاف السنوات وكيف أدى ذلك إلى ظهور الإيمان بالخوارق؟

ما هي أجزاء الدماغ المسؤولة عن التدين وتصورات الإنسان لمفهوم الخير والشر والجنة والجحيم؟ كيف يتناسب إيمان الإنسان مع قدراته الذهنية التحليلية (IQ).

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على أشهر العلماء الروس في علم الدماغ البروفسور سيرغي سافيلييف.