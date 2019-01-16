مقتل جنود أمريكيين.. خيارات انسحاب واشنطن

في حادثة هي الأولى من نوعها... مقتل جنود أميركيين في سوريا بتفجير انتحاري.. فقرب أحد المطاعم في منبج شمال سوريا ولدى مرور دورية لقوات التحالف الدولي فجر إرهابي تابع لداعش نفسه.

في ردود الفعل الرئيس التركي رحب طيب أردوغان، أعلن أن التفجير الذي هز منبج أودى بحياة 27 شخصا بينهم 5 عسكريين أمريكيين، واعتبر أنه يهدف للتأثير على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا... في المقلب الآخر.. يقول المراقبون إن الحادثة ستدفع ترامب للإسراع في سحب الجنود الاميركيين من الأراضي السورية رغم معارضة البعض لهذا القرار..

نسأل أكثر عن تبعات هذا التفجير الارهابي.. كيف سيؤثر على قرار ترامب بالانسحاب؟ كيف ستكون التداعيات على القرار التركي بشن عملية عسكرية هناك، وكيف وصل داعش أصلا إلى المدينة، التي من المفترض أنها هزمت التنظيم على أراضيها؟