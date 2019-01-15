جدل عاصف بين الضيوف حول في الخلافات اللبنانية الليبية عشية القمة العربية الاقتصادية في بيروت

حركة "أمل" ثارت واحتجت على حضور ليبيا القمة العربية الاقتصادية في بيروت، أما الحكومة الليبية فثارت هي الأخرى وقاطعت القمة.

ولكن ماذا عن أصل الموضوع، عن قضية تغييب الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978؟ لماذا لا تتجاوب السلطات الليبية الحالية بشكل كامل من أجل استجلاء الحقيقة، كما يقول الطرف اللبناني؟ ومن جانب آخر، كيف ستؤثر مستجدات المشهد السوري على قمة تونس المقبلة؟

ضيوف الحلقة: رضوان عقيل، الكاتب الصحفي في جريدة النهار اللبنانية من بيروت ومحمود إسماعيل الرملي، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية من طرابلس.