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حوار وطني بفرنسا.. هل سيخمد الاحتجاجات؟

أخبار العالم

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"أيها الشعب الفرنسي أتمنى أن يشارك أكبر عدد منكم بالحوار الوطني الكبير لنقدم الفائدة لمستقبل بلدنا" بهذه العبارة ختم الرئيس الفرنسي رسالته التي أعلن فيها عن انطلاق الحوار الوطني.

حوار يرى فيه مناصرو حركة السترات الصفراء مناورة من قبل الرئيس في حين يقول خبراء ومراقبون إن محاولة ماكرون في احتواء أو اخماد لحركة الاحتجاجية ستبوء بالفشل. "لنحول الغضب إلى حلول" هو الشعار الذي أطلقه  ماكرون في الرسالة التي وجهها إلى الشعب كخطوة أولى للتحضير لهذا الحوار... حوار يصفه البعض بالأمل الاخير لسيد الاليزيه للحصول على ولاية جديدة. فما هي حظوظ نجاح المبادرة الرئاسية؟ وكيف يمكن أن يتجاوب معها الشارع الفرنسي؟

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