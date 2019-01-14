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هل يتحدى أردوغان ترامب شمال سوريا؟

أخبار العالم العربي

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تغريدة جديدة لترامب تثير جدلا في موضوع العلاقات التركية الأميركية. تغريدة تأتي حاملة وعيدا من الرئيس الأمريكي بتدمير اقتصاد تركيا إن هاجمت الأكراد في شمال سوريا.

الرد التركي لم يتأخر كثيرا، إذ أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أن بلاده لا تخشى التهديدات التي لا تحقق في النهاية شيئا... نسأل أكثر عن تهديدات ترامب وتداعياتها على العلاقات الإستراتيجية بين أنقرة وواشنطن ومدى استعداد تركيا للمضي قدما في عمليتها العسكرية المرتقبة شمالي سوريا. 

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