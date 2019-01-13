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قضية رهف السعودية.. بين التسييس والتعاطف

أخبار العالم العربي

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هي المواطنة السعودية  رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عاما .. وصلت إلى الكويت في رحلة عائلية لتهرب من هناك إلى تايلاند ومن ثم كندا ..

 في مطار تورونتو استقبلتها وزيرة الخارجية الكندية لتتحول الأنظار إلى الفتاة.. سنسأل أكثر اليوم هل تم تسييس قضية رهف؟ ولماذا التحرك السريع من قبل كندا وأستراليا ودول أخرى ؟ وما تداعيات ذلك على مستقبل  العلاقات الكندية السعودية؟

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