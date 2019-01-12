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أزمة السترات الصفراء.. هل لدى ماكرون حل؟

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سبت آخر تزدحم فيه الشوارع الفرنسية بالمتظاهرين وسط أشتباكاتٍ مع قوات الامن واعتقالاتٍ في صفوف النشطاء ، حركة السترات الصفراء عادت بقوةٍ الى الشارع ،

  وقد سجلت وزارة الداخلية الفرنسية ارتفاع أعداد المتظاهرين بعد نهاية عطلة رأس السنة .. فما هي اسباب استمرار التظاهرات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة ، وهل تلبي مبادرة الرئيس الفرنسي بالحوار الوطني الشامل مطالب المحتجين  وتنهي حالة الاحتقان في البلاد ..

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