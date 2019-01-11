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رمضان عبد اللطيبوف، مندوب روسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي: جدّي قام بالحج إلى مكة مشياً على الأقدام

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لروسيا صفة دولة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2008، كما يمثل موسكو لدى المنظمة المندوب الروسي في مقرها بجدة.

ولكن تعين سياسي روسي له وزن كبير في روسيا  وشهرة في العالم العربي مندوباً دائماً جديداً لدى المنظمة قد يعطي دفعة قوية لتطوير العلاقات بين روسيا والعالم العربي والإسلامي.

ضيف الحلقة د. رمضان عبد اللطيبوف، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

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