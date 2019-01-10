ما مصير اتفاق السويد بعد هجوم العند؟

تبنت حركة أنصار الله الحوثية هجوما بطائرة مسيرة مفخخة على منصة حفل عسكري للقوات الموالية للحكومة اليمنية بقاعدة العند الجوية في محافظة لحج.

وأسفر الهجوم عن ستة قتلى ونحو أربعة عشر جريحا بينهم محافظ لحج وقيادة برتب عليا.

وهو ما اعتبره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بمثابة ضربة قوية لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية بعد شهر تقريبا من توقيع اتفاق السلام في السويد بين طرفي النزاع ..

وعقب الهجوم أوعز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للقوات الحكومية بتفعيل جبهات القتال في مختلف المناطق للضغط على الملشيات المتمردة حسب وصفه وتخليص المواطنين منها ...

فما هو مصير إتفاق السويد بعد هذه التطورات. وهل تنجح الامم المتحدة في التركيز على وقف اطلاق النار في الحديدة دون بقية مناطق اليمن في انهاء الازمة المستعرة؟