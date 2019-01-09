بدء التخلي الأوروبي عن الاتفاق النووي؟

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وذلك بعد اتهام إيران بالضلوع في محاولات وعمليات اغتيال لمعارضين إيرانيين في هولندا والدانمارك وفرنسا.

تتالت الردود الإيرانية وعلى أكثر من مستوى، المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي وصف العقوبات بالغريبة واللامنطقية، وبأنها تثبت عدم مصداقية أوروبا في محاربة الإرهاب، فيما لم يستبعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف إمكانية الانسحاب من الاتفاق النووي مؤكدا أنه خيار متاح لطهران لكنه ليس الخيار الوحيد، أما المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي فوضع الأوروبيين والأمريكيين في سلة واحدة، داعيا إلى عدم الثقة بهم.

فإلى أين تتجه العلاقات الايرانية الأوروبية على ضوء هذه التطورات، وما مصير الاتفاق النووي الإيراني؟