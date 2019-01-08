ماذا بعد رفض أردوغان لقاء بولتون بأنقرة؟

ذكرت وسائلُ إعلام تركية أن الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان رفضَ لقاءَ مستشارِ الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارته أنقرة

، وأن الأخير قررَ مغادرةَ تركيا بعد إجتماعه لمدة ساعتين مع المتحدثِ باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين ...

واعتبر أردوغان في تصريحاتٍ نقلتها وسائلُ الإعلام أن بولتون ارتكبَ خطأ فادحا بتصريحاتهِ حول سوريا التي طلب فيها من أنقرة الموافقة على حمايةِ حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا ، منتقدًا الادعاءَ باستهدافِ الأكراد واعتبره افتراءً دنيئا ... مشيرا في الوقت نفسه إلى انتهاء استعداد تركيا لعملية عسكرية في سوريا.