ترامب يهدد بإعلان الطوارئ... هل يعزل؟

في موجة جديدة من التصعيد مع الحزب الديمقراطي حول بناء الجدار العازل على طول حدود المكسيك في مواجهة الهجرة، يهدد الرئيس دونالد ترامب هذه المرة بإعلان حالة الطوارئ لتجاوز عقبة الكونغرس الرافض لإدراج تمويل المشروع في خطة الموازنة..

وفيما يتواصل الشلل في وزارة الأمن الداخلي وبقية المؤسسات الفدرالية بعد تعليق رواتب نحو ثمانمائة ألف موظف منذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي بانتظار الموازنة الجديدة، يواصل ترامب خطاب التحدي ويؤكد استعداده لاستمرار الإغلاق الجزئي للحكومة لأشهر وربما لسنوات..

على الطرف الآخر، يعود خيار العزل للظهور في تصريحات الأوساط الديمقراطية بينما يكشف استطلاع مركز الدراسات السياسية بجامعة هارفارد ومركز هاريس عن تأييد نحو ستين بالمئة من الأمريكيين لهذه الخطوة؟

كيف سيتفاعل سجال جدار المكسيك تحت ضغط الإغلاق الجزئي للحكومة؟ وما هي أوراق كل طرف في مواجهة الآخر قانونيا؟ حالة الطوارئ أم العزل ام الاتفاق؟