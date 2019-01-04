سفن حربية إيرانية في المحيط الأطلسي؟

في تطور جديد، تكشف البحرية الإيرانية عن إرسالها قطعا حربية ضاربة إلى غرب المحيط الأطلسي إلى جانب المدمرة الحاملة للمروحيات سهند.. تصريحات جاءت بعد نحو أسبوعين من دخول حاملة الطائرات الأمريكية جون ستينيس إلى مياه الخليج لأول مرة منذ نحو ثماني عشرة سنة وسط حرب كلامية متواصلة بين طهران وواشنطن حول ممرات الطاقة في مضيق هرمز..

فما الذي تراهن عليه إيران من وراء استعراض قوتها البحرية على مرأى من السواحل الأمريكية؟ هل تستطيع فعلا تكريس وجودها العسكري هناك وتأمين إمداداتها العسكرية؟ وفي أي اتجاه سيمضي صراع القوة بين الجانبين؟