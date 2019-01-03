مؤامرة ضد السودان؟

وسط أسبوع عاصف ودعوات لاحتجاجات جديدة يومي الجمعة والأحد المقبلين في كامل أنحاء السودان، يتواصل رهان الحشد الشعبي بين الحكومة والمعارضة في سباق آخذ في التسارع..

حزب الأمة يعلن دعمه لإعلان الحرية والتغيير الداعي لتشكيل حكومة انتقالية ملتحقا بذلك بتجمع المهنيين وتحالف نداء السودان والتجمع الاتحادي، في انتقال مثير من الاحتجاج على أزمة شح الخبز والوقود والسيولة النقدية إلى المطالبة برحيل السلطة..

أمام جمع من النقابيين، يخرج الرئيس عمر البشير على الطرف الآخر محذرا هذه المرة من مؤامرة شبيهة بتلك التي تعرضت لها دول ما يسمى بالربيع العربي ويتحدث عن توجيهات خارجية من سفارات ووكالات أنباء ومخابرات أجنبية فضلا عن الحصار الذي تكابده بلاده منذ احدى وعشرين سنة..

من المعني بتلك الاتهامات؟ وكيف تتطور أحداث السودان؟