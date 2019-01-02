مونديال قطر.. هل تنظمه دول أخرى؟

من الإمارات، يكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عن إمكانية مشاركة دول أخرى في تنظيم مونديال قطر عام ألفين واثنين وعشرين..

قرار رهنه إنفانتينو بإمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة إلى ثمانية وأربعين ولقي ترحيبا سريعا من قبل مدير بطولة كأس آسيا ألفان وتسعة عشر الإماراتي /عارف العواني/ الذي رأى فيه تكريسا لوحدة شعوب المنطقة..

على الطرف الآخر، يرى البعض ان هذا القرار مدفوع باعتبارات سياسية وتقف وراءه دول خليجية على رأسها الامارات، لا سيما وان قرار رفع عدد الفرق المشاركة كان يفترض ان يبدأ تطبيقه في مونديال 2026 وليس في المونديال القادم.

هل تحافظ الدوحة على تنظيم المونديال القادم حصريا؟ وما هي دوافع الفيفا في بحث مشاركة دول أخرى؟