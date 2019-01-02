لماذا يروج نتنياهو لتحالف عربي إسرائيلي؟

في تقليد دأب عليه منذ شهور، يعودُ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليؤكدَ مجددًا أن دولاً عربيةً تَعتبر بلاده حليفًا في مواجهةِ إيران وحتى تنظيمِ داعش متفاخرا بما اعتبره ثورةٍ في العلاقات العربية الاسرائيلية على حد وصفه..

تصريحات جاءت هذه المرة من البرازيل على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد جاير بولسونارو الذي جعل من نقل سفارة بلاده إلى القدس قضية وقت حسبما أكد نتنياهو..

وفي الوقت الذي يتحدث فيه السفير الفلسطيني في القاهرة عن حراك عربي مضاد بقيادة السعودية والأردن ومصر لثني البرازيل عن خطوتها تجاه القدس، تُطرح تساؤلات حول حقيقة تصريحات نتنياهو المتكررة عن التقارب العربي الإسرائيلي في مواجهة إيران..

فهل نحن أمام محاولة إسرائيلية لاختراق الشارع العربي أم أن شيئا يجري فعلا وراء الكواليس؟

ما دلالات لقاء نتنياهو بسلطان عمان قابوس بن عيسى والرئيس التشادي إدريس ديبي؟