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الاحتفالات بحلول العام الجديد 2019 في موسكو
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ما هي تطلعات المواطن العربي في 2019؟

أخبار العالم العربي

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شهد العام المنصرم أحداثا تاريخية لا تنسى.. منها ما كان إيجابيا وكثير منها كان مأساويا خلف الحزن والموت والدمار... أحداث رسمت الكثير من التغيرات السياسية على الخارطة الدولية، والتي ستلقي بظلالها دون شك على مجريات العام المقبل.. في حوار الليلة من برنامج اسأل أكثر سنتوقف معا على أبرز أحداث هذا العام وتداعياتها ... وعن أهم الأوضاع التي من شأنها أن تجذب اهتمام المواطن العربي خلال العام القادم...

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