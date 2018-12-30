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هل احتوى البشير أزمة الاحتجاجات؟

أخبار العالم العربي

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تعهد الرئيسُ السوداني عمر البشير في كلمةٍ أمام قياداتِ الشرطة بأن تتجاوزَ بلادُه أزمتَها الإقتصادية،، مضيفا أنه من واجب الدولة منعُ التخريبِ والتدمير..

 مشيرا إلى أن السودانيين أكرم من أن يكونوا لاجئين.. في ثنايا التصريحات قرأ الموالون للبشير نبرة حزم وقوة وعدم تأثر بالاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أسابيع،، بيد أن المعارضة استشفت منها وعيدا بالأسوأ، وتمسكا من الرئاسة السودانية بمنهجها في معالجة الأحداث، رغم سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

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