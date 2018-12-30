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مائدة عيد رأس السنة في روسيا - تقاليد ومستلزمات

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يعدّ إعداد مائدة عيد رأس السنة من أهم مراحل التحضير للاحتفال بهذا العيد الأكثر شعبية في روسيا.  

وتحاول كل عائلة التباهي بالأكلات المتنوعة على مائدتها. ومع ذلك، هناك بعض الأطباق التقليدية، التي يجب ألاّ يخلو منها أي بيت روسي، وعلى رأسها سلطة "أوليفييه" الروسية المشهورة، والتي تسمى في الدول الأخرى بالسلطة الروسية، وكذلك السلطة المسماة بـ "الرنجة تحت معطف الفرو" وغيرهما.

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