ما مصير عملية تركيا العسكرية شمال سوريا؟

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بموسكو، توصل البلدين لتفاهم بشأن التنسيق العسكري في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها

فيما أكد تشاووش أوغلو أن أنقرة وموسكو متفقتان على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا.. في الميدان حذر وترقب، فتركيا دفعت للتو بتعزيزات عسكرية إلى التخوم السورية، وتعتزم دخول منبج وفق تصريحات سابقة.. في المقابل انتشرت قوات للجيش السوري في بعض نقاط التماس ومحيط منبج .. فهل اتضح الخيط الناظم لشرق الفرات؟ وهل يسهم التنسيق الروسي التركي في نزع فتيل أي توتر مرتقب؟