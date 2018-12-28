وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: سوريا تعود

خلال لقاء في موسكو ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف موضوع عودة اللاجئين السوريين من الأردن وخيارات تسوية الوضع في مخيم الركبان..

خلال لقاء في موسكو ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف موضوع عودة اللاجئين السوريين من الأردن وخيارات تسوية الوضع في مخيم الركبان ومصير قاعدة التنف العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وكذلك المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.