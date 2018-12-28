 
مباشر
بانوراما

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: سوريا تعود

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9bx

خلال لقاء في موسكو ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف موضوع عودة اللاجئين السوريين من الأردن وخيارات تسوية الوضع في مخيم الركبان..

خلال لقاء في موسكو ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف موضوع عودة اللاجئين السوريين من الأردن وخيارات تسوية الوضع في مخيم الركبان ومصير قاعدة التنف العسكرية بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وكذلك المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فكاهة "عسكرية" روسية تغضب الغرب وتشغل حيزا في وسائل الإعلام!