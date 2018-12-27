أبوظبي تفتح سفارتها في دمشق.. من التالي؟

بعد سبع سنوات من القطيعة الديبلوماسية على خلفية الأزمة السورية أعادت دولة الإمارات العربية فتح سفارتها بدمشق.

بعد سبع سنوات من القطيعة الديبلوماسية على خلفية الأزمة السورية أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها بدمشق في تأكيد لتسريبات سابقة من مصادر مطلعة كشفت عن وجود اتصالات تعكس نية بعض العواصم العربية في إستئناف علاقاتها مع دمشق.

تحرك أبوظبي حمل في تزامنه مع خرق الرئيس السوداني عمر البشير للقطيعة العربية مؤشراتٍ على إمكانية طرح عودة سوريا في القمة العربية المرتقبة في تونس خلال أشهر.. رَغم استمرار تحفظ بعض الدول العربية الرافضة لتطبيع العلاقات مع دمشق قبل إتمام العملية السياسية وحل الأزمة.

فهل تفتح الخطوة الإمارتية الباب أمام مبادرات مماثلة؟ وهل يفضي ذلك إلى قرار عربي مشترك اتجاه عودة دمشق إلى الجامعة؟ وهل تمتد اليد العربية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار أم تبقى قيد المصافحات الديبلوماسية؟