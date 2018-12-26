"أفانغارد".. رسالة روسية في كل الاتجاهات

بأمر من الرئيس بوتين.. يختبر الجيش الروسي بنجاح صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي،

بحيث يستطيع هذا الصاروخ الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي... رسائل تبعت بها موسكو في كل الاتجاهات ... مفادها أن روسيا عازمة على ضمان أمنها لعقود طويلة ...

بالتفاصيل نبحث اليوم أهمية امتلاك موسكو لأسلحة متطورة من هذا النوع ... وضرورة تخلي الغرب عن لغة التهديد في تعامله مع روسيا