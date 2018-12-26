المواجهة الكبرى: ستالين ضد تروتسكي وصعود "بونابارت الأحمر"

طريقة وصول ستالين إلى السلطة الفردية المطلقة في الاتحاد السوفيتي قد تكون نموذجا للاحترافية في "الشطرنج السياسي".

ربما لم يكن من قبيل الصدف أن اختار لنفسه ذاك القروي الجورجي البسيط الاسم المستعار ستالين (من كلمة "ستال" الروسية وتعني الفولاذ) إذ تغلب ببراعة على كل "لاعب" من فريق لينين رغم مكانتهم الحزبية الرفيعة وشعبيتهم الواسعة بل وتمكن من القضاء على مؤسس الجيش الأحمر وصاحب نظرية "الإرهاب الثوري" ليف تروتسكي في البداية سياسيا وبعد ذلك جسديا مع كل عائلته تقريبا. كيف تمكن ستالين من ذلك وبأي أساليب؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.